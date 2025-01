Graciele Lacerda revela se filha com Zezé é prematura e desabafa

Graciele Lacerda fala sobre filha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Graciele Lacerda usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 8, para falar sobre a filha e a nova fase da sua vida após o nascimento de Clara, que é fruto do seu casamento com Zezé Di Camargo.

A influenciadora garantiu que a menina, nascida no dia 25 de dezembro do ano passado, não é prematura. Rebatendo os comentários de internautas, ela explicou o motivo da herdeira ser pequena. Clara veio ao mundo pesando 2,330 kg.

"A Clara não nasceu prematura. Ela nasceu de 37 semanas e três dias. Só é considerada prematura antes das 37. Ela nasceu pequenininha por conta de uma situação do meu parto que eu ainda vou contar para vocês. Sei que estou devendo esse relato de parto, mas não tenho tempo para parar e gravar, mas vou fazer isso, e daí vocês vão entender por que ela nasceu miudinha. Mas ela não é prematura", afirmou.

Graciele Lacerda destacou que a menina é tranquila, "só come e dorme". "Ela acorda e chora querendo peito. Depois disso, a paz reina", explicou a famosa, que ressaltou não contar com babá, mas com a ajuda de uma enfermeira.