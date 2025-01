Nasce Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo e a esposa Graciele Lacerda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A primeira filha de Zezé Di Camargo, de 62 anos, e Graciele Lacerda, de 44, nasceu nessa quarta-feira, 25. O nascimento da pequena Clara foi confirmado pela pediatra da família, Dra. Lilian Zaboto, nas redes sociais.

Leia também:

>> Zezé Di Camargo abre o jogo sobre suposto fim da dupla com Luciano: "Recomeço"

>> 'Crentefobia'? Luciano Camargo polemiza e expõe o que sofre por igreja

>> Sem Zezé, Luciano Camargo assume nova carreira e diz: "Missão de Deus"

“Foi mágico! Que Deus abençoe a sua vida. Te amamos, princesa”, escreveu a médica ao mostrar o quarto especial montado para a chegada da bebê.

Durante a ceia de Natal, Graciele simulou o nascimento e surpreendeu Zezé, Wanessa Camargo, filha do sertanejo, e toda a família que estava sentada à mesa. A brincadeira foi pensada por Luciele Camargo, irmã do cantor.

Mais tarde, a brincadeira virou realidade. Wanessa compartilhou um vídeo no qual aparece no hospital. “Tô aqui esperando. Não sei por que cheguei aqui e me deu dor de barriga... Tá me dando contração. Os padrinhos estão aqui, eu e João, no Natal, 25 de dezembro, Clarinha vai nascer agora, 4h33. Minha irmã, você escolheu o dia. Vamos contar sobre isso no futuro”, disse ela. “Nasceu! Uhul! Tô aqui do outro lado. Linda demais”, respondeu a pediatra da família logo depois.

Em um publicação no Instagram, Graciele e Zezé celebraram a chegada da filha. “Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Após seis tentativas de FIV, muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus! Clara chegou para iluminar nossas vidas!”, escreveram.

Veja a publicação:

Zezé já é pai de três filhos: Wanessa, 41, Camilla, 39, e Igor, 29, frutos do casamento com a ex-esposa Zilu Godói.