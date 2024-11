Sem Zezé, Luciano Camargo assume nova carreira e diz: "Missão de Deus"

Luciano Camargo fala de carreira gospel - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Luciano Camargo decidiu se manifestar sobre a mudança da carreira que ele tem passado. O irmão de Zezé Di Camargo tem dedicado à música gospel e ressaltou que a transição em sua trajetória profissional foi uma “missão de Deus“.

“No começo, não era encarado como trabalho. Era e, ainda é, como algo para Jesus. A diferença hoje é que descobri que é mais que uma vontade minha, é uma missão dada por Deus”, destacou o famoso à revista Quem.

O cantor ainda disse que "quero levar a palavra Dele através da minha voz”. “O que era uma oração, hoje se tornou um mini culto particular. Chego duas horas antes no camarim para que eu possa fazer tudo isso: orar, ler a Bíblia, louvar e ver sempre uma pregação on-line no camarim”, falou.

À revista Quem, Luciano Camargo comentou que sempre teve o desejo de louvar a Deus publicamente: “Desde que me converti, senti vontade de cantar louvores na igreja. Neste ano, tive a oportunidade de liderar o louvor em um culto. Sou muito grato aos pastores da minha igreja, pois foram quatro anos até eu poder subir ao púlpito e conduzir o louvor com os irmãos. Ali, sou apenas o irmão que canta, mas, antes de tudo, sou um irmão em Cristo”.

“Nesses quatro anos, eu emergi na palavra, conhecendo e entendendo essa palavra. Me entregando cada vez mais a Cristo. E nesse ano, a gente resolveu que podemos profissionalizar também isso”, completou.