Luciano Camargo explica briga de 10 anos do filho: "Tive que cortar"

Luciano Camargo abriu o jogo sobre relação conturbada - Foto: Divulgação

Luciano Camargo, que faz dupla com Zezé Di Camargo, abriu o jogo sobre a relação conturbada com o filho mais velho, Wesley Camargo. Os dois estão com relações cortadas há dez anos.

Leia Mais:

>>> "Preocupante": Irmão de Zezé Di Camargo e Luciano é internado em SP

>>> Zezé di Camargo proíbe artistas de regravarem suas músicas: "Sufocante"

>>> Guerra na família? Climão entre Luciano Camargo e Graciele é exposto

Sem citar o nome do primogênito, o sertanejo, que se converteu ao evangelho em 2020, declarou que precisou "cortar relações" com algumas pessoas da sua família, mas que conseguiu perdoá-las. Apesar disso, ele falou que não tem mais contato.

"Hoje eu posso dizer, graças a Deus, que eu convido muito bem com a minha família. Claro, eu sou um homem. Tive momentos em minha vida em que tive que cortar relações. Hoje eu sei que eu posso amar essas pessoas, mesmo não tendo relações com elas", comentou no podcast BrunetCast.

O famoo ainda ressaltou: "Pratiquei e liberei o perdão que Deus liberou em mim, que isso foi um milagre pedido, que tive dois anos depois da minha conversão. Dois anos de oração eu consegui perdoar. A conversão me fez entender o que é o amor de Cristo".

"Hoje eu entendo que se eu não convivo com a pessoa que eu amo e que eu liberei perdão, é porque nós não temos que dar jeitinho nas coisas. Mas quando eu descobri esse milagre na minha vida, eu falei: sou imperfeito, sujo, pecador, mas eu sei perdoar", explicou Luciano.

Wesley Camargo, que atualmente tem 35 anos, é filho de Luciano com Cleo Loyola. A relação foi cortada em 2014 e o irmão de Zezé não possui contato com o herdeiro nem com as netas, filha dele.