Zezé di Camargo proíbe artistas de regravarem suas músicas: "Sufocante"

Artista explicou que ainda tem planos de utilizar essas composições em novos projetos - Foto: Reprodução

Zezé di Camargo causou polêmica ao falar que não autoriza regravações de suas músicas. O artista explicou que ainda tem planos de utilizar essas composições em novos projetos, o que gerou críticas nas redes sociais.

"Pergunta pro Roberto Carlos se ele libera 'Detalhes' para você ver se ele libera. É natural que você preserve o seu trabalho. É preservar aquilo que eu construí com muito sacrifício. Foram noites e noites sem dormir, quebrando a cabeça para achar uma frase bonita. Quando você acha, faz a música, aí vem a pessoa, pega a música que está no subconsciente de todo mundo, que já é um sucesso, as pessoas lembram, mas de repente não lembram quem é o cantor, e aquilo que você está pensando em fazer daqui cinco ou seis anos para a frente, vem uma outra regravação e sufoca aquilo que você está pensando em fazer", disse Zezé ao g1, antes de se apresentar no Jaguariúna Rodeo Festival.

"Eu faço isso não é porque eu tenho maldade, ou porque não quero que ninguém faça sucesso, ou porque estou preocupado de alguém fazer sucesso, até porque a música já está perpetuada com a gente. Eu faço isso porque eu vou regravar. Se tem alguém que vai regravar a música, sou eu. Nada mais justo que seja eu que sou o dono da música, o dono da obra. Então, não é nada contra ninguém", completou.

Leia mais

>>> Bêbado e desafinado? Zezé Di Camargo explica polêmica em show

>>> Entenda a relação de Gusttavo Lima com bet investigada pela Justiça

>>> Wesley Safadão anuncia festival de arrocha em Salvador

Em uma entrevista anterior, Zezé mencionou Gusttavo Lima, que regravou uma de suas músicas sem pedir autorização. No entanto, durante o mesmo evento em Jaguariúna, Zezé subiu ao palco durante o show de Gusttavo e os dois tiveram um momento de reconciliação.

"Não me proíbe de gravar suas músicas", brincou Gusttavo, ao que Zezé respondeu: "Eu nunca vou proibir você. Quando eu não deixo alguém gravar, é porque eu mesmo ainda quero usar a música em um projeto futuro." Juntos, os dois cantaram um trecho de "Será que foi saudade", composição de Zezé, que ele já demonstrou interesse em regravar.

Zezé destacou ainda que já permitiu várias regravações de suas músicas ao longo da carreira, citando como exemplo Maria Bethânia, que regravou "É o amor". “Foi um pedido direto dela, através da Globo, para uma novela. Bethânia é uma cantora de MPB, não de sertanejo, então não é uma concorrente direta do meu trabalho”, explicou.