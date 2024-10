Zezé revela segredo que escondeu por anos sobre Luciano

Zezé Di Camargo e Luciano - Foto: Rosa Marcondes/ Divulgação

Zezé Di Camargo, uma das maiores vozes do sertanejo brasileiro, revelou um segredo sobre o início de sua carreira em dupla com seu irmão, Luciano. Em entrevista com André Piunti, Zezé contou que, inicialmente, não tinha a intenção de formar uma parceria com Luciano, mas acabou escolhendo o irmão para fazer a segunda voz em uma de suas músicas, ao perceber que ele tinha o potencial para ser moldado.

Zezé explicou que foi fundamental no início da carreira do irmão, ensinando os macetes da música. "Eu fazia a segunda voz de manhã e deixava para ele treinar, enquanto a primeira já estava pronta para ele cantar junto", relembrou o cantor. Ele também comentou que, até o quinto disco, dirigiu a segunda voz de Luciano, ajudando o jovem a ganhar confiança e técnica no processo.

Com o tempo, Luciano conseguiu se desenvolver sozinho, com a ajuda de um produtor, o que aliviou a responsabilidade de Zezé. Camargo também revelou que, apesar de não ter planejado a dupla desde o início, foi crucial para o crescimento musical de seu irmão nos primeiros anos da carreira.