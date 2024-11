Zezé di Camargo processa ex de Luciano por foto em terreiro: "Zé Botinha"

Cleo, que foi casada com Luciano Camargo, comentou abertamente sobre a situação - Foto: Reprodução

A médium Cleo Loyola, ex-cunhada de Zezé di Camargo, voltou a gerar polêmica nas redes sociais ao confirmar que foi processada pelo cantor. O motivo, segundo ela, foi por ter divulgado uma foto de Zezé em um terreiro de religião de matriz africana, o que teria deixado o sertanejo extremamente irritado.

Em um vídeo publicado no Instagram, Cleo, que foi casada com Luciano Camargo, comentou abertamente sobre a situação: "Sim, eu fui processada pelo meu ex-cunhado Zezé Di Camargo, conhecido como 'Zé Botinha'. E por quê? Por causa da intolerância religiosa dele", começou a médium.

Ela explicou que o processo foi motivado por uma antiga foto do cantor com um pai de santo, que ela compartilhou: "Eu postei uma foto dele com o pai de santo daquela época, muitos anos atrás, e disse que ele recebia a Padilha dele, colocava aqueles vestidos lindos e desfilava pelo terreiro. Teve até uma vez que ele caiu e bateu a cara no chão, mas não foi culpa da entidade. Foi o jeito estranho dele mesmo", disse Cleo, em tom provocativo.

A ex-cunhada de Zezé também não poupou críticas ao artista, dizendo que ele vestia as roupas tradicionais da religião e que não se importava com o processo: "Sim, ele vestia os vestidos da religião. Assuma, seu covarde! Quanto ao processo, eu não estou nem aí, vou usar ele como quiser", disparou, de maneira contundente.



Mais uma acusação contra Zezé di Camargo

Recentemente, Cleo Loyola também criticou Zezé ao comentar sobre o presente que ele deu à filha Wanessa: uma mansão avaliada em R$ 5,5 milhões. Segundo a médium, o gesto seria uma tentativa do cantor de acalmar os ânimos da família, especialmente após o anúncio de que ele será pai novamente com Graciele Lacerda.

Cleo insinuou que o cantor está tentando evitar conflitos em relação à divisão de sua herança entre os quatro filhos. "As pessoas acham que o Zé Botinha é um homem tão bom, não é? Ele mesmo disse que foi pressionado para dividir a herança, e agora, de repente, dá uma casa de R$ 5 milhões para a Wanessa", alfineta a ex-cunhada.