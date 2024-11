'Crentefobia'? Luciano Camargo polemiza e expõe o que sofre por igreja

Luciano Camargo falou sobre preconceito - Foto: Divulgação

Luciano Camargo desabafou sobre conversão e garantiu que sofre preconceito por ser crente. O irmão de Zezé Di Camargo declarou que perdeu alguns amigos após entrar de vez para a igreja evangélica.

Em entrevista ao jornal Extra, o famoso confessou: "É inegável [que sofro] e faz parte, eu acho que é algo natural. Eu percebi que alguns foram embora, pois talvez pensem: 'Ih, lá vem o crentinho falar de Jesus'. Mas eu ganhei tantos outros. Hoje vejo meus companheiros de igreja como meus irmãos de fé. A gente nunca perde estando com Jesus".

Luciano ainda disse que prefere não gastar tempo se preocupando com a opinião dos outros. Ele afirmou que não pensa se as pessoas acreditam que ele é chato, crentinho ou fanático.

"Eu me toquei de que nunca havia, de fato, perdoado as pessoas que um dia me fizeram mal. E precisava dar esse perdão às pessoas, sem necessariamente conviver com elas. Me lembrei até de um garoto que brigou comigo na rua, uma vez. Eu nem sei se ele está vivo, mas senti vontade de perdoá-lo", desabafou.