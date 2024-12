Zezé Di Camargo abre o jogo sobre suposto fim da dupla com Luciano: "Recomeço"

O cantor Zezé Di Camargo - Foto: Divulgação

Zezé Di Camargo fez questão de afirmar que a parceria de longa data com o irmão segue de pé, mesmo vivendo uma nova fase como artista solo após mais de 30 anos dividindo os palcos com Luciano. O cantor sertanejo aproveitou o seu primeiro cruzeiro temático, o Navegando com Amigos, para divulgação das novas canções do álbum "Rústico".

O cantor classificou o desafio em carreira solo como um "novo começo". Afinal, ele se enxerga como um novato, mesmo sabendo que seu rosto abre portas nos quatro cantos do Brasil.

"É um recomeço. Sempre falo: 'sou um artista consagrado, famoso, todo mundo sabe quem é Zezé Di Camargo, mas como Zezé Di Camargo Rústico tenho 3, 4 anos de carreira apenas. Então, estou começando. Me considero do tamanho de outro artista que está começando agora", iniciou.

“Claro, tenho que entender que onde ponho a cara, todo mundo sabe quem sou eu, mas o artista Zezé Di Camargo Rústico está engatinhando ainda, com certeza. Eu nem diria que é um recomeço, é um começo”, afirmou.

O sertanejo detalhou que o projeto solo foi "causado" pelo confinamento em sua fazenda devido à covid-19. Sem poder fazer shows, ele decidiu gravar canções apenas na voz e violão e começou a viralizar nas redes sociais com novos hits. "Me veio uma ideia de gravar voz e violão na fazenda e publicar num canal de YouTube, mas nunca tinha mexido com canal meu."



"Na época falei: "Camilla [filha], abre um canal no YouTube que vou colocar algumas músicas que gravei na fazenda, gravei no celular, quem gravou foi a Graciele', e ela disse: 'você já tem um canal há cinco anos, mas nunca publicou nada'. Olhei lá e tinha 5.000 pessoas seguindo nada. Aí, publiquei a primeira música para 2 milhões de pessoas, a segunda deu em torno disso e falei: 'essa brincadeira pode dar certo'. Acabei transformando a brincadeira em uma coisa mais séria”, declarou.

Apesar disso, ele fez questão de reafirmar a parceria com o irmão Luciano. “Sou um artista com mais de 30 anos de sucesso ao lado do meu irmão, não abandonei a dupla. Jamais! Continuo tendo o meu carinho e respeito, que é uma coisa consagrada pelo povo brasileiro e não tenho direito jamais de menosprezar. É como se você fosse um comerciante e abrisse uma filial. Diria que o rústico é uma filial de Zezé Di Camargo e Luciano.”