Travessia Salvador-Mar Grande segue normal mesmo com chuvas na capital

A Travessia Salvador-Mar Grande apresenta um movimento tranquilo de embarque e segue funcionando normalmente, mesmo em meio as fortes chuvas que caíram em Salvador na madrugada deste domingo, 24.

As embarcações estão partindo de meia em meia hora tanto do Terminal de Vera Cruz, em Mar Grande, quanto do Terminal Náutico da Bahia, em Salvador.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Atramab), a maior demanda ocorre em Salvador, devido ao fluxo de pessoas se dirigindo às praias de Mar Grande e região. Desde as 5h, o sistema está operando com seis embarcações em tráfego e outras duas em reserva, prontas para serem acionadas caso haja aumento no número de passageiros.

A Astramab reforça que o movimento tende a crescer à tarde no Terminal de Vera Cruz, com o retorno de visitantes que passaram o fim de semana na Ilha de Itaparica e localidades vizinhas. A última embarcação de Mar Grande para Salvador parte às 18h, e a de Salvador para Mar Grande, às 19h30.

A linha Salvador-Morro de São Paulo também apresenta um movimento tranquilo de venda de passagens no Terminal Náutico da Bahia. A procura tende a ser maior no Terminal de Morro de São Paulo, devido ao retorno de turistas que visitaram o local durante o fim de semana.

Os catamarãs partem de Salvador às 9h, 10h30 e 14h30. Já do Terminal de Morro de São Paulo, as saídas acontecem às 11h30, 14h e 15h.

Escunas de Turismo

As escunas de turismo também estão com bom movimento no Terminal Náutico. Os passeios pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos, com paradas na Ilha dos Frades e Itaparica, começaram às 8h e seguem até as 17h30. O preço do passeio é R$ 100.