Chuva causa queda de energia em bairros de Salvador

Moradores relataram queda de energia nas redes sociais - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O temporal que atinge Salvador desde a noite de sábado, 23, e segue neste domingo, 24, causou diversas ocorrências, conforme a Defesa Civil (Codesal). Nas últimas 24 horas, já houveram nove registros, incluindo situações de destelhamento, deslizamento de terra e ameaça de desabamento.

Além disso, nas redes sociais, moradores de bairros como Valéria e Trobogy relataram queda de energia.

A Coelba já havia informado que montou um esquema com o efetivo de equipes em campo reforçado, com profissionais preparados para atuar nas ocorrências que possam surgir. Além disso, passou algumas orientações para a população.

Confira orientações para garantir a segurança durante os temporais:

· Se durante um temporal ocorrer o rompimento de um cabo, devido à queda de galhos de árvores ou raios, não toque nem chegue perto do local. Oriente as pessoas ao redor para não se aproximar e ligue para Neoenergia Coelba no número 116;

· Se a fiação cair sobre um carro, a pessoa não deve tentar sair de dentro e ninguém deve se aproximar do veículo. Oriente as pessoas ao redor para manter a calma, ligue para a Neoenergia Coelba no número 116 e ligue para os Bombeiros no número 193;

· Procure abrigo em lugar seguro. Fique longe de janelas e portas metálicas, especialmente, durante a incidência de raios. Não se abrigue em baixo de árvores e não fique em campos abertos;

· Retire os aparelhos eletroeletrônicos da tomada para evitar danos;

· Não faça serviços em locais externos e em telhados, como a instalação ou manutenção de antenas;

· Em caso de inundações, desligue o disjuntor geral da residência.