Um mês após assassinato de ex-ator mirim, suspeitos seguem foragidos

Ex-ator mirim João Rebello - Foto: Reprodução

A morte do ex-ator mirim João Rebello em Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, completa um mês neste domingo, 24, e até o momento, um homem se entregou à polícia sob suspeita de ter cometido o crime e outros dois seguem foragidos. Ao G1, o delegado responsável pelo caso, Bruno Barreto, informou que não há novidades a respeito.

Aos 45 anos, João, que era DJ e morava com a companheira Karine Santana, foi assassinado dentro do próprio carro, na noite de 24 de outubro deste ano. Conforme testemunhas contaram, três homens passaram de motocicleta, atiraram várias vezes contra ele e fugiram.

As investigações indicaram que João foi morto por engano, pois ele não tinha nenhuma ligação com a criminalidade e o objetivo dos suspeitos, de acordo com a polícia, era matar outro homem que parecia a vítima e que tinha um carro semelhante ao dele.



Leia mais

>> Duas semanas após morte na Bahia, mãe de ex-ator global se revolta

O verdadeiro alvo, que não teve a identidade revelada, havia recebido ameaças de traficantes do local e tinha o costume de estacionar no local exato onde o automóvel que pertencia a João estava no dia do crime.

Três homens foram identificados como suspeitos do crime:

Felipe Souza Bruno (conhecido como Zingue);

Anderson Nascimento Sena (conhecido como Danda);

Wallace Santos Oliveira (conhecido como WL).

Suspeitos foram identificados como Felipe Souza Bruno, Anderson Nascimento Sena, e Wallace Santos Oliveira

| Foto: Reprodução | Polícia Civil

Wallace foi o suspeito que se entregou à polícia no dia 31 de outubro. Os outros dois estão foragidos. Os três já estavam com mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas.



Leia mais

>> Justiça determina prisão de suspeitos de matar João Rebello na Bahia

O corpo de João foi velado e sepultado em 27 de outubro, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A família e atores como Patrícia Travassos, Nívea Stelmann e Ana Paula Tabalipa se despediram do ex-colega.