Caso João Rebello: suspeitos completam uma semana foragidos

Felipe e Anderson são considerados foragido - Foto: Reprodução | Polícia Civil

Dois dos três suspeitos de matar o DJ e ex-ator mirim João Rebello, no distrito de Trancoso, na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, completam uma semana foragidos nesta terça-feira, 5.

Um outro suspeito, Wallace Santos Oliveira (conhecido como WL), se entregou à polícia na quinta-feira, 31, um dia após a Justiça expedir o mandado de prisão, e segue à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue com a busca de Felipe Souza Bruno, mais conhecido como Zingue, e Anderson Nascimento Sena, conhecido como Danda. A polícia afirma que ambos possuem mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas.

Anderson Nascimento Sena tinha ao menos dois mandados de prisão antes da Justiça acrescentar ordens de prisão pela morte de João Rebello.Já Felipe Souza Bruno também já era alvo de mandado de prisão, pelo crime de homicídio por motivo fútil.

Relembre o caso

João Rebello foi assassinado a tiros dentro do próprio carro, na noite de 24 de outubro. Segundo testemunhas, a vítima estava sozinha no centro de Trancoso, na Praça da Independência, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo, atiraram e fugiram. A polícia ainda não detalhou a participação específica de cada suspeito no crime.

João Rebello vivia em Trancoso, no sul da Bahia | Foto: Reprodução

O corpo de João foi velado e enterrado em 27 de outubro, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A família e atores como Patrícia Travassos, Nívea Stelmann e Ana Paula Tabalipa estiveram na despedida.