Motociclista morre após tentar atravessar ponte interditada na Bahia

Um homem de 53 anos morreu após tentar atravessar uma ponte interditada, na manhã desta segunda-feira, 4, na zona rural da cidade de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. A vítima foi identificada como Jaciro José Alves de Morais.

O acidente aconteceu por volta das 9h. O motociclista era morador do povoado do Arroz e a ponte, que está inoperante, era um dos pontos de acesso e saída do local.

O corpo da vítima foi removido e levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Conforme informou o Instituto Médico Legal (IML), Jaciro José foi liberado para a família nesta tarde.

