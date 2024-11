INACREDITÁVEL "Viatura policial dos EUA" é abordada pela PRF no Brasil O carro estava com irregularidades na película utilizada e na luz de led do farol dianteiro Por Da Redação 04/11/2024 - 22:19 h

Policiais realizavam uma fiscalização no Km 63 da rodovia, quando abordaram um carro com diversas modificações para se parecer com uma viatura norte-americana - Foto: PRF

Um carro caracterizado como uma viatura de polícia dos Estados Unidos chamou a atenção de policias rodoviários federais no último domingo, 3, na BR 104, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. Policiais realizavam uma fiscalização no Km 63 da rodovia, quando abordaram um carro com diversas modificações para se parecer com uma viatura norte-americana. Ao verificar a documentação apresentada pelo motorista, a equipe constatou que a alteração de característica constava no licenciamento do veículo e estavam autorizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE). Leia também: >> Edital com empresa que vai construir viaduto em Itabuna é publicado

>> Motoristas poderão ter 'botão de emergência' contra assalto Apesar disso, o carro estava com irregularidades na película utilizada e na luz de led do farol dianteiro. Foram emitidas autuações por essas infrações e o motorista seguiu viagem, sendo dado um prazo para que ele regularize a situação. O motorista disse que possui um perfil nas redes sociais e posta imagens do carro no canal.

