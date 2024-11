Corintianos atiram cabeça de porco durante clássico contra o Palmeiras

Torcida do Corinthians atira cabeça de porco no campo de jogo da Neo Química Arena - Foto: Reprodução / Sportv

Uma cena no mínimo lamentável chamou a atenção no clássico entre Corinthians e Palmeiras, na noite desta segunda-feira, 4, pela 32ª rodada do Brasileirão.

A torcida corintiana jogou uma cabeça de porco no campo de jogo da Neo Química Arena. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Antes da cobrança de um escanteio por Raphael Veiga, na primeira etapa, um objeto precisou ser tirado do campo. Para agilizar e dar continuidade a partida, o atacante corintiano Yuri Alberto chutou a parte do corpo do animal. Um torcedor foi retirado da arquibancada e detido pela Polícia Militar.

A situação inusitada será relatada em súmula pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio e pode trazer prejuízo ao Corinthians. O clube deverá ser enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), com pena prevista de multa de R$ 100,00 a R$ 100.000,00. A depender do julgamento, o alvinegro poderá até perder o mando de campo.