Lenda do tênis baiano, Pedro Silva será homenageado no A TARDE OPEN

Pedro Silva, lenda do tênis baiano - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A 2ª edição do A TARDE OPEN de Tênis está prestes a começar, prometendo agitar o cenário esportivo baiano nos dias 9 e 10 de novembro. A competição será realizada na Associação Atlética da Bahia (AAB), localizada no bairro da Barra, em Salvador, e reunirá cerca de 220 competidores em duplas mistas, distribuídos nas categorias A, B, C e D.

Com a proposta de promover a modalidade e integrar atletas e o público, o evento é realizado pela rádio A TARDE FM e se destaca pelo formato dinâmico, com sets sem vantagem ao adversário.

Entre os participantes, um nome se destaca: Pedro Silva, considerado uma lenda do tênis baiano. Com 76 anos e uma carreira repleta de conquistas, ele vai competir na categoria D do torneio e trará sua experiência e paixão pelo esporte para as quadras do A TARDE OPEN.

Conhecido como o maior tenista baiano de todos os tempos, ele possui uma trajetória inspiradora, que começou de maneira humilde. Nesta edição do torneio, inclusive, Pedro será homenageado por todos os feitos de sua vitoriosa carreira no tênis e pela representatividade no cenário do tênis na Bahia.

Leia mais:

>> Partida entre Bahia e São Paulo terá cadeiras vazias contra violência

>> Marcio Atalla dá dicas para a Travessia Mar Grande-Salvador

>> Madrinha da 54ª edição da Travessia, Leca garante: "Experiência única"

Nascido em Serrinha e criado em Riachão do Jacuípe, Pedro revelou ao Portal A TARDE que teve seu primeiro contato com o tênis aos 13 anos, quando foi introduzido ao esporte por seu cunhado, que trabalhava no Bahiano de Tênis. Ele começou como pegador de bola, uma oportunidade que, segundo ele, permitiu não apenas aprender a jogar, mas também sonhar em se tornar um professor de tênis.

Na época, a única forma de uma pessoa pobre conseguir jogar tênis era entrando para ser pegador de bola Pedro Silva - lenda do tênis baiano

Acumulando mais de 20 títulos em sua extensa carreira, o tenista rasgou elogios ao A TARDE OPEN de Tênis. “Esse campeonato é legal, porque movimenta bastante o clube e junta todos os tenistas da Bahia numa confraternização. É um torneio espetacular”, afirmou o lendário tenista baiano durante entrevista ao Portal A TARDE. Recentemente, ele conquistou o ITF Masters em Salvador, na categoria 75 anos, demonstrando que a paixão pelo esporte e a dedicação à prática continuam a render frutos, independentemente da idade.

Pedro Silva na Final do ITF, no Costa verde | Foto: Arquivo pessoal

A ex-tenista profissional Patrícia Medrado, uma das maiores referências do tênis nacional, destaca a importância de Pedro Silva em sua formação esportiva.

Patrícia Medrado e Pedro Silva durante amistoso no ano passado, quando a medalhista superou o lendário tenista baiano pela primeira vez na história | Foto: Arquivo Pessoal

Pedro Silva desempenhou um papel preponderante na minha formação como tenista Patrícia Medrado - medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1975

“Jogávamos praticamente todos os dias após as orientações técnicas do também professor da AAB, Evaldo Silva, conhecido como Tchê. O importante é que havia uma sintonia muito grande entre eles e nenhum conflito técnico. Com Pedro, treinava todos os fundamentos e jogávamos partidas sérias. Jamais me deixou vencer, e essa lição foi importante para a jogadora que me tornei”, comentou Patrícia, que esteve entre as dez melhores duplistas do mundo, à reportagem do Portal A TARDE.

Patrícia Medrado e Pedro Silva | Foto: Arquivo Pessoal

As inscrições para o A TARDE OPEN seguem abertas e podem ser feitas pelo aplicativo Tennis Up, e os competidores inscritos receberão um kit exclusivo by HEAD. O torneio, terá 24 duplas em cada categoria e 35 partidas programadas, com os classificados avançando às quartas de final, semifinais e finais.