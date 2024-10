‘A TARDE Open de Tênis’ reunirá atletas em duplas mistas

O evento de tênis chega à segunda edição e vai acontecer na Associação Atlética da Bahia (AAB), no bairro da Barra, na capital baiana - Foto: Divulgação

A Associação Atlética da Bahia (AAB) será palco da segunda edição do A TARDE Open de Tênis, um dos maiores eventos do ano para os amantes da modalidade, que acontecerá nos dias 9 e 10 de novembro. O torneio, realizado no bairro da Barra, em Salvador, destaca-se por promover não apenas a prática esportiva, mas também a socialização, consolidando-se como uma das principais competições de tênis no estado.

Promovido pela rádio A TARDE FM, o evento deste ano contará com mais de 200 competidores divididos em quatro categorias de duplas mistas. Além da disputa nas quadras, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de um ambiente descontraído, que inclui apresentações musicais e atividades interativas no Tennis Show.

Evolução

A edição de 2024 já demonstra uma grande evolução em relação ao evento do ano anterior. Segundo Ildázio Tavares Jr., da organização do torneio e representante da ViraMundo Produções, a expansão do evento é evidente: “O primeiro foi menor, mas muito parecido. Saímos de 30 tenistas para 200 e de duas quadras para quatro, cobertas. Crescemos 200% em termos de estrutura, parceiros e organização. O primeiro foi um teste, mas agora chegamos com força total”, afirmou Ildázio.

Ildázio Tavares Jr., José Evaldo Silva e Newton Mizutani compõem a organização do evento esportivo | Foto: Divulgação

O crescimento foi impulsionado por uma equipe experiente e dedicada, como ressaltou o produtor: “Temos uma grande equipe de comunicação, produção técnica e coordenação da ViraMundo e Carambola Produções. O tênis é um esporte cheio de regras e protocolos, e nossa experiência em eventos sociais nos ajuda a garantir a organização impecável. Este é o 12º evento que entregamos à sociedade baiana, e estamos muito confiantes”.



Esse olhar sobre a eficiência na organização ganha consonância na voz de José Evaldo Silva, diretor da Infinite Tennis Training Center, também responsável pela logística da competição. “Os atletas esperam agilidade e qualidade em todos os serviços. O torneio é pensado para refletir essa dinâmica, com dois dias de competição, envolvendo 100 duplas em quatro quadras, o que exige uma logística precisa”, destacou Evaldo.

Expectativas futuras

Além da competição acirrada, o A TARDE Open de Tênis fomenta um clima de celebração e confraternização entre os participantes. Quem se inscreve para disputar o torneio (por meio do aplicativo Tennis Up, com limite de 24 duplas em cada categoria) recebe um kit especial para aproveitar o Tennis Show, com música ao vivo e outras atividades para animar o evento.

Pensando no futuro, Ildázio já tem planos ainda mais grandiosos para a próxima edição: “A ideia é que, a partir do ano que vem, tenhamos duas etapas — uma no primeiro semestre e outra no segundo. Queremos que os campeões e maiores pontuadores avancem para um torneio maior, uma competição de alto nível e glamour. Não há limites para o crescimento”, finalizou.