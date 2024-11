Ex-Vitória entra no Top 10 de jogadores mais rápidos do mundo

Velocidade é a principal característica do jogador - Foto: Pietro Carpi/ECV

O lateral-direito brasileiro Dani Bolt, ex-jogador do Vitória, se destacou no último domingo, 27, ao atingir uma marca impressionante de velocidade. Na vitória do Torreense sobre o Alverca, pela segunda divisão do Campeonato Português, o defensor alcançou 37,63 km/h, figurando entre os 10 jogadores mais rápidos do mundo, superando nomes como Phil Foden, do Manchester City, e até mesmo o velocista Gareth Bale, que se aposentou recentemente.

Os dados foram fornecidos pelo Departamento de Saúde e Performance do Torreense, que monitorou o desempenho físico do jogador durante a partida. Bolt percorreu um total de 9.482 metros em campo e realizou 16 sprints, com um pico de velocidade que se aproxima da marca de Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, que já atingiu 37,90 km/h, conforme registrado pela empresa australiana Catapult, responsável pelos dispositivos de monitoramento dos atletas. Atualmente, o recorde de velocidade pertence a Sven Botman, do Newcastle, com 39,21 km/h.

“A velocidade é uma característica marcante na minha carreira. Procuro sempre aprimorar a parte física para poder atingir a maior velocidade possível nos jogos e ajudar minha equipe a ter bons resultados”, comentou Dani Bolt, que foi eleito o 'Homem do Jogo' ao contribuir com uma assistência para o gol da vitória do Torreense.

Conhecido como Dani Bolt em alusão ao recordista mundial de velocidade Usain Bolt, Daniel Lima de Castro tem 25 anos e foi revelado nas categorias de base do Fluminense. Em 2022, ele foi contratado pelo Athletico Paranaense e, posteriormente, emprestado ao Vitória e ao Juventude. Desde 2024, Dani Bolt atua pelo Torreense, onde tem se destacado pela rapidez e pelas contribuições em campo, consolidando-se como um dos atletas mais rápidos do futebol mundial.