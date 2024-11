Itabuna: Prefeitura divulga resultado de licitação para construção de viaduto

Viaduto terá superestrutura constituída por um vão com 35 metros de comprimento e 10.2 metros de largura - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itabuna publicou nesta segunda-feira, 4, na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, o extrato do contrato nº 378/2024 com a Coesa Construções e Montagens, empresa vencedora da concorrência pública nacional para a construção de obra de arte especial (viaduto) na intersecção das avenidas Aziz Maron e Princesa Isabel.

Nas obras e serviços, com vigência de prazo de 13 meses, serão investidos R$ 14,8 mihões provenientes do crédito externo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), com a garantia da União, até o valor de US$ 37,5 milhões de dólares.

O viaduto terá superestrutura constituída por um vão com 35 metros de comprimento e 10,2 metros de largura, com quatro vigas pré-moldadas em concreto protendido, com altura variável entre 1,7m e 2,32m e nas extremidades dos vãos para atravessar a rotatória e as vias do entorno da Avenida Princesa Isabel.

A construção do viaduto e da nova ponte sobre o Rio Cachoeira, que também teve concluída a concorrência pública no valor de R$ 36,4 milhões, ganha pela RCI Construção e Meio Ambiente Ltda., integram o Programa de Integração Urbana Itabuna 2030 destinado a promover a recuperação urbana e ambiental elaborado pela gestão do prefeito reeleito Augusto Castro (PSD). As ordens de serviços serão emitidas pela Prefeitura nos próximos dias.

A melhoria da mobilidade, por meio da reestruturação e requalificação de vias estruturantes com a inserção de ciclovias, da acessibilidade e arborização, implantação de galerias de drenagem pluvial e implantação de novas praças e equipamentos de lazer e esportes, é uma das propostas do Plano de Governo em execução desde 2021.

Ao anunciar a abertura dos processos de licitação em abril passado, o prefeito lembrou que o município apresenta problemas de infraestrutura urbana, pela baixa cobertura de pavimentação, redes pluviais e de saneamento básico e descontinuidade das principais vias estruturantes, ocasionados pelo crescimento urbano e pela ocupação em áreas de preservação permanente (APP) às margens do Cachoeira.

Tais situações têm impactos na mobilidade da população e no meio ambiente e vinham se agravando ao longo do tempo pela baixa capacidade do município em investir na infraestrutura com recursos próprios. Há cerca de 40 anos, a Prefeitura não tinha capacidade de obter créditos para financiar o desenvolvimento, o que foi agora obtido depois do saneamento financeiro liderado pelo prefeito Augusto Castro com garantias da União.

As principais vias do sistema viário urbano de Itabuna são descontínuas em seu trajeto e atualmente, sobre o Rio Cachoeira há cinco travessias, sendo três pontes para automóveis e pedestres e duas passarelas, concentradas em apenas dois quilômetros da extensão da cidade.

Somado a isso, a quantidade de veículos em Itabuna aumentou mais de 53% nos últimos 14 anos. Em 2010, eram 49.610 veículos rodando, enquanto em setembro passado 92.803 veículos registros de acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), órgão do Ministério dos Transportes.