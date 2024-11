Duas semanas após morte na Bahia, mãe de ex-ator global se revolta

João Rebello e Maria Rebello - Foto: Reprodução

O assassinato do ex-ator mirim da Globo, João Rebello, completa duas semanas ainda com suspeitos foragidos. Mãe da vítima, Maria Rebello desabafou pela falta de respostas sobre o crime, ocorrido em Trancoso, no Sul da Bahia.

Até esta sexta-feira, 8, apenas um dos três suspeitos está preso. Wallace Santos Oliveira, conhecido como WL, se apresentou à delegacia da localidade no dia 31 de outubro, um dia após a Justiça expedir o mandado de prisão.

Os outros dois suspeitos, identificados como Felipe Souza Bruno, vulgo Zingue, e Anderson Nascimento Sena, o Danda, são considerados foragidos.

"Não estou amando a vida, hoje faz duas semanas que meu filho foi executado, 12 tiros! No óbito a morte foi no tórax. Foi engano, diz a polícia de Trancoso, Porto Seguro", lamentou Maria Rebello nas redes sociais.

A mãe ainda fez questão de ressaltar que o artista era "contra pena de morte, armas, violência e falta de educação".

"Já sabemos que foi engano, mas como ser morto numa praça famosa de Trancoso, cidade turística, paraíso? Às 17h30 de uma quinta-feira qualquer, esperando turistas para curtir o paraíso? Quem eles queriam matar? Não sei…", escreveu.

"Essa minha dor não está sozinha, há milhares de mães sem respostas pela violência desse país de merda!"