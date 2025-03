Humilde? Anitta causa ao escolher vestido barato para o Carnaval

Anitta chamou atenção ao adotar um visual barato - Foto: Divulgação | Nosso Camarote

Em meio a celebridades ostentando looks caríssimos e customizados, Anitta chamou atenção ao adotar um visual inesperadamente simples para um dos camarotes mais badalados da Sapucaí. A cantora optou por um vestido branco básico da marca mineira Tricoteen, que custa apenas R$ 157.

A escolha contrastou com as produções luxuosas de outras famosas que passaram pela Marquês de Sapucaí, como Bruna Marquezine e Carol Sampaio, com quem Anitta posou para fotos.

O look minimalista dividiu opiniões. Enquanto alguns admiraram a escolha, elogiando a “acessibilidade” da cantora, outros questionaram se a simplicidade foi uma provocação diante dos excessos do Carnaval carioca.

“Não acredito que ela veste algo abaixo de R$ 200!”, comentou uma seguidora. Outra brincou: “Dessa vez, posso dizer que tenho um look igual ao da Anitta!”.