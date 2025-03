Herança de Mussum: homem reconhecido como filho tem fortuna negada

Igor Palhano pede reconhecimento da paternidade - Foto: Reprodução | Globo e Redes Sociais

O cirurgião-dentista Igor Palhano, de 31 anos, conseguiu uma vitória na Justiça no caso envolvendo a herança de Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Mussum. Ele foi reconhecido como filho do humorista após disputa judicial iniciada em 2019.

Segundo informações do Portal LeoDias, no dia 6 de fevereiro de 2025, a Justiça decretou que ele é filho do ator, mas não teve a herança aprovada.

A publicação salientou que Igor Palhano terá de entrar novamente com um recurso na Justiça para conseguir disputar a fortuna do ex-Trapalhão.

O magistrado responsável pela decisão, Cariel Bezerra Patriota, da 12ª Vara da Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, considerou que era “incompetente” para julgar o pedido de herança. Sendo assim, o dentista deverá buscar o “juízo orfanológico” que trata das questões de inventários e heranças.

Em 2023, ao Splash, o rapaz comentou que não entendia a demora para a finalização do processo e que, na ocasião, desistiu de qualquer tentativa de aproximação da família paterna.

"Tive que fazer tudo sozinho, desde o reconhecimento. É óbvio que a família, por parte do meu pai, cedeu o material. Meu irmão mais velho aceitou fazer o DNA. Mas, depois, dali todo mundo virou as costas. E hoje em dia, eu recorro a tudo sozinho. Estou até hoje aguardando o reconhecimento de paternidade. Mas ninguém me ajuda", falou.