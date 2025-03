Briga por herança: após DNA, filho "perdido" de Mussum expõe humilhações

Igor Palhano, de 33 anos, finalmente teve a paternidade reconhecida - Foto: Reprodução

Após seis anos de batalha judicial, Igor Palhano, de 33 anos, finalmente teve a paternidade reconhecida como filho do humorista Mussum (1941-1994). O exame de DNA foi realizado em 2019, mas a decisão oficial só veio agora. No entanto, a disputa pela herança do artista segue indefinida nos tribunais.

“Seis anos esperando isso. É sobre ter que provar o óbvio... O garoto que todos chamavam de mentiroso na época da faculdade conseguiu”, desabafou Igor nas redes sociais.

| Foto: Reprodução

Apesar do reconhecimento legal, a relação de Igor com os demais filhos de Mussum continua estremecida. Augusto César, primogênito do humorista, criticou a postura do irmão e o acusou de agir de forma "dissimulada".

"Ele quer viver disso, ele acha que vai resolver todos os problemas com isso, e sinto muito, mas ele vai se decepcionar", afirmou Augusto em entrevista ao Domingo Espetacular em 2023.

Augusto, que forneceu o material para o exame de DNA, negou que haja uma tentativa de excluir Igor da partilha de bens. "Tem muita gente que acha que queremos dar uma 'pernada' nele, mas não temos esse poder. Ele precisa regularizar o processo para entrar na divisão normalmente."

Mussum teve seis filhos, oriundos de diferentes relacionamentos: Augusto César, Alexandro, Paula, Antônio Carlos (conhecido como Mussunzinho) e Igor.