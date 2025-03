Herança de Mussum: conheça o homem reconhecido como filho do famoso

Igor Palhano briga por herança de Mussum - Foto: Reprodução | Globo e Redes Sociais

O cirurgião-dentista Igor Palhano, de 31 anos, foi reconhecido pela Justiça como filho de Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Mussum. O homem, porém, ainda não terá direito à herança do famoso.

Igor veio à público em 2019, quando iniciou uma disputa judicial com a família do humorista. Em outubro de 2020, o homem declarou ao jornal Extra que desejava incluir o sobrenome do humorista, Bernardes Gomes, e manter o do pai de criação.

Em 2021, ele entrou com ação para ser inserido no inventário do pai. Isso aconteceu depois que os quatro irmãos declararem que ele não teria direito à herança.

No ano passado, o filme sobre a história de Mussum chegou nos cinemas brasileiros, mas Igor garantiu que não foi consultado. Na ocasião, ele desistiu de qualquer tentativa de aproximação com a família paterna.

A decisão da Justiça

Segundo informações do Portal LeoDias, no dia 6 de fevereiro de 2025, a Justiça decretou que ele é filho do ator, mas não teve a herança aprovada. A publicação salientou que Igor Palhano terá de entrar novamente com um recurso na Justiça para conseguir disputar a fortuna do ex-Trapalhão.

O magistrado responsável pela decisão, Cariel Bezerra Patriota, da 12ª Vara da Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, considerou que era “incompetente” para julgar o pedido de herança. Sendo assim, o dentista deverá buscar o “juízo orfanológico” que trata das questões de inventários e heranças.