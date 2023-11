Filho de Mussum aguarda reconhecimento de paternidade | A TARDE

A história do comediante Mussum está em cartaz nos cinemas de todo Brasil, mas deixa de fora Igor Palhano, de 31 anos. Exame de DNA realizado em 2019 revelou que o rapaz é filho do artista; Igor não foi consultado pelo filme e desistiu de qualquer tentativa de aproximação com a família paterna, que concordou com o reconhecimento.

Segundo ele, após a confirmação do exame, tdos os irmãos não o procuraram mais. Em 2021, Igor entrou com uma ação para ser inserido no inventário do pai depois de os quatro irmãos dizerem que ele não teria direito à herança. Com isso, os bens dos herdeiros ficam bloqueados até a conclusão do processo.

"Já me sinto reconhecido. O papel só mostra para a Justiça que eu sou filho dele", afirmou ele, que só descobriu o nome do pai biológico aos 18 anos, mas só em 2019, após a morte do padrasto, resolveu ir a fundo na história e fazer um teste de DNA. Igor conhece os outros quatro filhos do humorista e convivia bem com os irmãos.

Mussum morreu em julho de 1994. Na época, o humorista sofria de miocardiopatia e submeteu-se a um transplante de coração. Uma infecção, porém, provocou a morte do artista, aos 53 anos.