Mussum - O Filmis ganha cena inédita que retrata infância do humorista

A atriz Cacau Protásio surge como Dona Malvina, mãe de Mussum, em um novo trecho divulgado de Mussum - O Filmis. A cena retrata a infância do ex-trapalhão ainda em fase de alfabetização, ensinando a mãe a escrever seu próprio nome.

EXCLUSIVO! 🚨 Em cena inédita de "Mussum, O Filmis", o protagonista ainda criança ensina sua mãe a escrever o próprio nome! ❤ A cinebiografia estreia dia 02 de novembro nos cinemas! pic.twitter.com/mQTM7UDcnj — omelete (@omelete) September 28, 2023

No novo longa-metragem dirigido por Silvio Guindane e estrelado por Ailton Graça, a atriz interpreta Malvina desde o início do filme até o momento da narrativa em que Yuri Marçal assume o papel do artista. O filme estreia no dia 2 de novembro.