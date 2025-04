FOTOS: Anitta celebra 32 anos com festa luxuosa e presença de famosos

Eduardo Sterblitch, Mariana Ximenes, Márcio Victor, Xanddy, MC Daniel, Lorena Maria - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta deu continuidade às celebrações de seu aniversário de 32 anos com uma grande festa na noite desta quarta-feira, 26, em uma casa de eventos no Rio de Janeiro. O evento reuniu um time de famosos, incluindo Xanddy, Marcio Victor, Sophie Charlotte, Nicole Bahls, Angélica, Luciano Huck, Luisa Mell, David Brazil, Alice Carvalho, Regina Casé e Dani Calabresa.

Nas redes sociais, a cantora compartilhou sua empolgação: “Mais uma edição da melhor festa do ano: MEU ANIVERSÁRIOOOOO! Festa número 2 (e seguimos contando). Obrigada a TODOS os amigos presentes.” A noite contou ainda com um show especial de Xanddy, que animou os convidados.

Antes da festa, Anitta celebrou a data de forma mais intimista, em um ritual hindu com poucos convidados. A cerimônia teve a participação de Krishna Das, renomado cantor de mantras, conhecido como o "Mestre do Canto do Yoga Americano", segundo o The New York Times.

Confira fotos da festa desta quarta-feira, 26: