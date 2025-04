Regina Duarte debocha de STF após Bolsonaro virar réu: ‘Só rindo’

Regina ainda classificou o processo contra Bolsonaro como um “absurdo” - Foto: Divulgação | Presidência

A atriz Regina Duarte não segurou a risada ao ser questionada pela Folha de S. Paulo sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou Jair Bolsonaro (PL) réu por suposta participação em uma trama golpista para impedir a posse de Lula (PT).

“Só rindo, né? Claro que as pessoas têm muito medo dele, porque sabem que o Brasil está com ele”, disse a ex-secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro, que já participou de diversas manifestações a favor do ex-presidente.

Regina ainda classificou o processo contra Bolsonaro como um “absurdo”, mas afirmou que entende o interesse em condená-lo: “Tem muita gente que quer que ele seja culpado de alguma coisa que não conseguem provar”.

A declaração aconteceu na noite de segunda-feira, 31, antes da estreia para convidados da peça "O Papel de Parede Amarelo e Eu", estrelada por sua filha, Gabriela Duarte. O espetáculo, baseado no conto da escritora feminista Charlotte Perkins Gilman, estreou para o público na sexta-feira, 28.

Sobre a possibilidade de anistia para os presos pelos atos de 8 de janeiro, Regina interrompeu a entrevista e passou a palavra para sua sobrinha, que declarou que “não era o momento” de falar sobre o tema.

Participação em Vale Tudo?

Já quando o assunto foi sua trajetória profissional, Regina se mostrou animada com o remake de "Vale Tudo". Apesar de ter vivido a icônica Raquel Acioli na versão original de 1988, a atriz garantiu que não tem ciúme de Taís Araujo, a nova intérprete da personagem, e revelou que trocaram mensagens sobre o papel.

"Ela me mandou uma mensagem linda, e eu respondi. Estou torcendo muito pelo sucesso. Essa personagem representa a mulher brasileira e precisa continuar sendo relevante", afirmou Regina, que descartou qualquer possibilidade de participação especial no remake.

“Acho que é desnecessário, não precisa. A novela tem sua grandiosidade. Eu já fiz a minha parte, e agora é hora de novas interpretações”, concluiu.