Bella Campos surpreende e é elogiada após estreia de Vale Tudo na TV Globo

Bella Campos na novela Vale Tudo, da TV Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

A esperada estreia da novela 'Vale Tudo', remake do sucesso da TV Globo de 1988, aconteceu na noite de segunda-feira, 31, e a atriz Bella Campos, que interpreta uma das principais personagens, foi bastante elogiada nas redes sociais após uma desconfiança inicial dos fãs que assistiram teasers da dramaturgia.

Na novela, Bella Campos interpreta Mária de Fátima, uma jovem ambiciosa e que sonhar em ser rica e famosa. No primeiro capítulo da novela, ela vendeu a casa da sua família em Foz do Iguaçu (Paraná), composta por Raquel (Taís Araújo) e Salvador (Antônio Pitanga), e viajou para o Rio de Janeiro.

SOCORRO!!! Raquel tem TRÊS DIAS pra sair da PRÓPRIA CASA! Como a Fátima teve coragem??? 😡 #ValeTudo pic.twitter.com/p5Gy8oljy0 — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 1, 2025

A atriz, que participou de apenas outras duas novelas da TV Globo, foi vista com desconfiança quanto a capacidade de interpretar uma personagem icônica na versão original. No entanto, nas redes sociais, a atuação de Bella Campos recebeu elogios após a exibição do primeiro capítulo.

"Galera decretou que Bella Campos não ia dar conta de ser Maria de Fátima com base em dois ou três clipes de 30 segundos. Hoje tá todo mundo “uau!” Sabe o que é isso? A gente fala demais", opinou o escritor e jornalista especializado em televisão, Mauricio Stycer.

Galera decretou que Bella Campos não ia dar conta de ser Maria de Fátima com base em dois ou três clipes de 30 segundos. Hoje tá todo mundo “uau!” Sabe o que é isso? A gente fala demais. #ValeTudo — Mauricio Stycer (@mauriciostycer) April 1, 2025

"Bella Campos precisou de pouco tempo pra provar que ela mereceu ser a Maria de Fátima. Calou a boca de todo mundo que tava reclamando antes de começar. Vai emocionar!", começou um usuário do X (antigo Twitter).

Bella Campos precisou de pouco tempo pra provar que ela mereceu ser a Maria de Fátima. Calou a boca de todo mundo que tava reclamando antes de começar. Vai emocionar!#ValeTudo



pic.twitter.com/PSCeXsu0Pr — Matheus (@matheuscaseca) April 1, 2025

"Acho que selecionaram as piores cenas da Bella Campos para colocar nas chamadas assim quando a gente visse a novela, pensar: ah até que ela não tá tão ruim. (Mas ela ainda é engolida em cenas dramáticas com atores veteranos)", comentou outro.

Acho que selecionaram as piores cenas da Bella Campos para colocar nas chamadas assim quando a gente visse a novela, pensar: ah até que ela não tá tão ruim

(Mas ela ainda é engolida em cenas dramáticas com atores veteranos) #ValeTudo



pic.twitter.com/5EYdOAcYWc — locchissima (@victorlocchi) April 1, 2025

"Sinto muito mas estão pagando a língua… Eu mesmo já estou ODIANDO a Maria de Fátima. Em 30min de novela já foi desonesta, interesseira, mentirosa, chamou a mãe de velha, burra, amundiçada… Bella Campos deve estar nas nuvens.", diz outro.