Conheça os baianos que participarão do remake de 'Vale Tudo'

A TV Globo traz de volta um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira com o remake de 'Vale Tudo', exibido originalmente em 1988. A nova versão, adaptada por Manuela Dias, busca atualizar a trama para os dias atuais, refletindo transformações sociais, tecnológicas e comportamentais. No elenco, grandes nomes como Taís Araújo (Raquel) e Bella Campos (Maria de Fátima) protagonizam a história sob a direção artística de Paulo Silvestrini.

Além disso, a nova 'Vale Tudo' conta com a presença de talentosos artistas baianos, que assumem papéis importantes na trama. Saiba mais sobre eles:

Manuela Dias – Autora do remake

Manuela Dias nasceu em Salvador, no dia 11 de abril de 1977. Antes de se consolidar como autora, teve experiências como atriz, estreando na televisão em 'Dona Anja' (1996) e 'Brida' (1998). A partir dos anos 2000, passou a se dedicar à escrita, integrando a equipe de roteiristas da série 'Bambuluá'. Sua carreira ganhou destaque com a minissérie 'Justiça' (2016), que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional.

Em 2019, escreveu sua primeira novela no horário nobre da Globo, 'Amor de Mãe', que foi elogiada pela abordagem de temas sociais contemporâneos. Agora, assume o desafio de modernizar 'Vale Tudo', um dos maiores sucessos da TV brasileira.

Lucas Leto – Sardinha

Lucas Leto interpreta Sardinha, melhor amigo de Solange (Alice Wegmann) e assistente de direção na Tomorrow. Criado na Suíça por pais adotivos, Sardinha recebeu a melhor educação e é conhecido por seu bom caráter e eficiência no trabalho. Na versão de 88, o papel foi interpretado por Otávio Muller.

Natural da Bahia, Lucas iniciou sua trajetória artística no teatro e migrou para o cinema antes de estrear na televisão em 'Bom Sucesso' (2019), na Globo. Em 2022, integrou o elenco do remake de 'Pantanal', interpretando Marcelo, um dos filhos de Tenório (Murilo Benício). O ator também se destaca por sua representatividade e já compartilhou momentos românticos com Ícaro Silva nas redes sociais, embora nunca tenha comentado publicamente sobre o relacionamento.

Edvana Carvalho – Eunice

Edvana Carvalho vive Eunice, uma talentosa costureira requisitada no mundo da moda e do audiovisual. Mãe solo de Fernanda (Ramille), sempre criou a filha com amor e cumplicidade, até que conheceu Bartolomeu (Luís Melo), que a acolheu junto com a jovem. Na primeira versão, o papel coube a Íris Bruzzi.

Edvana tem uma longa trajetória no teatro baiano, sendo uma das integrantes do Bando de Teatro Olodum. Na TV, ganhou destaque com sua interpretação de Inácia na refilmagem de 'Renascer' (2024). Seu trabalho é marcado pelo ativismo cultural e pela valorização das narrativas negras no audiovisual brasileiro.

Antônio Pitanga – Seu Salvador

Antônio Pitanga faz uma participação especial como Seu Salvador, pai de Raquel (Taís Araújo) e avô de Maria de Fátima (Bella Campos), anteriormente interpretado por Sebastião Vasconcelos. Ele é um homem íntegro, que trabalha na alfândega na fronteira com o Paraguai e criou a filha sozinho após a morte da esposa. Seu falecimento no início da novela marca o ponto de partida para os embates entre Raquel e Maria de Fátima.

Com uma carreira de mais de seis décadas, Antônio Pitanga é um dos nomes mais importantes do cinema nacional. Atuou em mais de 50 filmes, incluindo 'O Homem que Desafiou o Diabo' (2007) e 'Zuzu Angel' (2006), além de novelas icônicas como 'O Clone' (2001) e'Celebridade' (2003). Pai dos atores Camila e Rocco Pitanga, também dirigiu 'Na Boca do Mundo' (1979), considerado um marco do Cinema Negro brasileiro. Atualmente, é casado com Benedita da Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro.

Jessica Marques – Daniela

A atriz vive Daniela, uma mulher brilhante e estudiosa, que cursa Direito numa faculdade pública e faz questão de ganhar seu próprio dinheiro. Quando conhece Raquel (Taís Araujo), passa a ajudá-la com a venda de sanduíches na praia. A personagem foi interpretada por Paula Lavigne na versão original.