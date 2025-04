Globo divulga abertura do remake de Vale Tudo; detalhe chama atenção

Novela começa na próxima segunda-feira, 31 - Foto: Reprodução | TV Globo

Acabou a ansiedade dos noveleiros de plantão. A TV Globo divulgou, nesta quarta-feira, 26, a abertura da nova versão da novela Vale Tudo. Baseada no original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a obra será escrita pela baiana Manuela Dias e estreia na próxima segunda, 31.

A estética da abertura da primeira versão foi mantida no remake, com imagens que remetem às diferentes culturas regionais. No vídeo de 57 segundos, são exibidas imagens de frutas tropicais, cartões-portais e da bandeira do país. O clássico 'Brasil', de Cazuza, embalado na voz de Gal Costa, também foi mantido.

Homenagem

Gal Costa, por sinal, aparece no final da abertura, junto com fotos de brasileiros anônimos. No spoiler, a Globo não exibiu a ordem dos créditos da novela que será estrelada por Taís Araújo, Bella Campos, Renato Góes e Débora Bloch.

Vale Tudo

Vale Tudo é inspirada na obra de 1988, clássico da televisão brasileira, protagonizada por Regina Duarte, Glória Pires, Antônio Fagundes e Beatriz Segall. A primeira versão ficou marcada pela dupla de vilãs Maria de Fátima e Odete Roitman. O assassinato da segunda antagonista, que ocorreu na véspera do Natal (24 de dezembro de 1988), criou um dos maiores mistérios da história da teledramaturgia.

Vale tudo será exibida no lugar de Mania de Você, que termina na próxima sexta, 28, com a menor audiência do horário das 21h até então: 21 pontos.

Veja a abertura