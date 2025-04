"Interesses pessoais de Bolsonaro", diz ministra sobre PL da anistia

Ministra diz que ex-presidente quer se beneficiar com anistia - Foto: Evaristo Sá | AFP

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PT), criticou a forma que a discussão sobre o Projeto de Lei que anistia envolvidos no atentado do dia 8 de janeiro de 2023 tem ocorrido no Congresso Nacional. A petista apontou que o texto atende apenas aos "interesses pessoais" de Jair Bolsonaro (PL).

Em um post nas redes, Gleisi afirmou que os desejos do ex-presidente não pode estar acima das pautas de interesse nacional. A ministra aida aponta que o movimento tem como único objetivo livrar Bolsonaro, agora réu por tentativa de golpe de Estado, de uma eventual prisão.

“Os interesses pessoais de Jair Bolsonaro não podem ser colocados acima dos interesses do país. E é este o sentido das pressões indevidas para dar urgência na Câmara ao Projeto de Lei da Anistia, com objetivo claro de livrar da prisão um ex-presidente que tentou um golpe contra a democracia”, escreveu Gleisi.

“Além disso, a votação de uma anistia prévia enquanto apenas começou o julgamento pelo STF seria uma afronta ao Judiciário do país. Cumprir os ritos do devido processo legal, como vem fazendo o STF no estado de direito que tentaram abolir, é um dever em defesa da democracia”, completou a ministra da SRI.