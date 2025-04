Definição de 1ª vice da Alba ganha data para acontecer

Votação deve ocorrer na próxima semana - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deve bater o martelo na próxima terça-feira, 8, sobre a disputa pela 1ª vice-presidência da Casa. A informação foi confirmada pelo líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT), Rosemberg (PT).

A votação foi postergada nas últimas semanas, mesmo com a indicação da deputada estadual Fátima Nunes (PT). Apesar da bancada petista ter sinalizado apoio ao nome da parlamentar, o deputado Júnior Muniz (PT) se colocou como alternativa ao processo.

Ao falar sobre o cenário, Rosemberg reforçou que Fátima segue sendo a única indicação do partido para o posto, que está vago desde que Ivana Bastos (PSD) se tornou presidente da Alba.

“Ele conhece o regramento interno do partido e o funcionamento da bancada aqui na Casa Legislativa. Se ele quiser se insurgir contra essa posição, pelo regimento da Casa, ele pode colocar seu nome. O Partido dos Trabalhadores notificou a mesa diretora sobre sua decisão. A reunião do Colégio de Líderes já validou a indicação do PT, e todos os líderes vão orientar suas bancadas nesse sentido”, pontuou o deputado ao falar sobre o impasse.

O Republicanos também estuda a possibilidade de colocar o deputado Jurailton Santos para a disputa. Apesar da movimentação, a expectativa é de que Fátima seja eleita sem grandes sustos.