Rosemberg detona interferência da Justiça na Alba: "Muito ruim"

Rosemberg critica atuação do Judiciário em decisões da Alba - Foto: Lula Bonfim | Alba

O líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg Pinto (PT), criticou, nesta terça-feira, 1, o que ele entende como um interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo.

A fala de Rosemberg ocorre em meio a uma ação do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que intimou a Alba e exigiu que a Casa cumpra um mandado de segurança do deputado estadual Leandro de Jesus (PL) para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

Rosemberg afirmou que a postura do judiciário é um "desrespeito" ao regimento interno da Alba.

"Tomar medidas de enfrentamento às decisões do Poder Judiciário, e acho que foi uma medida muito ruim. Independentemente do tema, só que eu não estou falando em relação a CPI do MST, eu estou falando da interferência do Poder Judiciário ao Poder Legislativo. Isso é muito ruim. É um desrespeito, na minha opinião, à regra interna da Casa Legislativa da Bahia", afirmou o deputado.