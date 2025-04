Avante deve indicar novo secretário de Agricultura a Jerônimo

Pablo Barrozo deve assumir Secretaria de Agricultura - Foto: Divulgação

O Avante deve mudar indicar um novo nome para ocupar a Secretaria Estadual de Agricultura, hoje nas mãos do ex-deputado Walison Tum. Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, a sigla comandada por Ronaldo Carletto escolheu Pablo Barrozo para o posto.

A mudança deve ser concretizadas nos próximos dias, segundo nomes próximos ao Avante ouvidos pelo Portal A TARDE. A mudança, que chegou a ser descartada em um primeiro momento, acontecerá em um processo de reorganização do partido. A decisão, entrentanto, ainda é interna.

Um dos nomes ouvidos, em condição de anonimato, afirma que a direção estadual do Avante, o que inclui o próprio Carletto, ainda não oficializou a indicação ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). "O partido ainda não sentou com o governador para conversar", explicou a fonte.

Segundo partido com mais prefeituras na Bahia, atrás apenas do PSD, o Avante ainda planeja ocupar outros espaços dentro da gestão estadual. O objetivo é fortalecer a legenda para pleitear um espaço na chapa majoritária governista de 2026, na suplência do Senado.