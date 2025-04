Novo secretário estadual de Comunicação diz estar pronto para desafio

Jerônimo, durante apresentação do novo titular da Secom - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O novo secretário estadual de Comunicação, Marcus Vinícius di Flora, afirmou nesta segunda-feira, 31, que se sente preparado para o desafio de liderar a pasta. Questionado sobre o ritmo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas agendas de governo, ele demonstrou confiança em sua capacidade de realizar um bom trabalho.

“É um desafio que, se eu não tivesse confiança de que é um bom desafio, eu não teria aceitado. Estou com a vida estabelecida do ponto de vista profissional e familiar. E, a essa altura, encarar alguém com a energia, a criatividade e compromisso que o governador Jerônimo tem, é o que de melhor poderia acontecer”, disse o novo comandante da Secom.

“É claro que eu não tenho o mesmo preparo físico dele, para correr tanto quanto ele, mas tenho experiência de planejamento, de gestão, e, certamente, vamos buscar realizar o melhor possível, para aprender essa dinâmica que ele, com razão, impõe”, complementou.

Di Flora foi escolhido por Jerônimo após conversas com o ministro Sidônio Palmeira, da Comunicação Social. A ideia do governador é realizar ações coerentes com aquelas aplicadas a nível nacional pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).