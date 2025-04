Jerônimo quer “oxigenar” comunicação da Bahia com novo secretário

Anúncio do novo secretário estadual de comunicação (Secom) - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Apesar do anúncio de Marcus Vinícius Di Flora como novo secretário de comunicação (Secom), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que deverá manter o conselho da pasta, criado durante a gestão do titular interino da Secom, Luciano Suedde. Na noite desta segunda-feira, 31, ele também falou sobre a finalidade do colegiado.

“Durante a coordenação de Suedde, a gente criou o grupo para a gente tentar encontrar saídas [novas identidades visuais]. [...]. [O conselho] vai continuar acontecendo. Nós temos que ter um peso de um conselho interno”, afirmou o petista. "Esse conselho é muito mais para portar informações e encontrar resolutividade nas coisas", complementou.

Para contextualizar a declaração feita no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador, o chefe do Executivo estadual mencionou a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida, que conta agora com uma nova identidade visual.

Para além, ele ainda fez menção aos programas criados nos governos Wagner e Rui, que virou marca das antigas gestões, e o que fez para renovar durante o seu mandato.

“[Nosso] forte é oxigenar. Por mais que nós tenhamos ficado ali, seis anos fora do governo, a gente tem o legado de governar o país. [...]. Trazer de volta o Minha Casa, Minha Vida, é esplendoroso para nós. Mas, se a gente não remarcar, não atualizar a pauta, fica parecendo como já acontecia. Tem que ter alguém que pense como fazer isso. É o caso nosso”, disse.

E acrescentou: “Nós temos um conjunto de ações que já tem uma marca de Wagner, de Rui. E nós estamos fazendo um exercício para que as escolas que tinham uma marca muito forte, do tamanho e do formato, tenham um desenho dos programas do tempo integral, da educação profissional, da permanência e da melhoria dos indicadores de educação. Então, isso é o novo. O novo requer um exercício muito forte”.

Com a chegada de Di Flora, Jerônimo espera impulsionar a comunicação com as secretarias estaduais para que haja um alinhamento do diálogo com as assessorias de comunicação (Ascom) das pastas.

“A chegada de Marcus, eu encomendei que a gente pudesse também dar uma oxigenada, por exemplo nas ascoms. Nós precisamos dialogar com as ascoms, é preciso que as ascoms das secretarias compreendam a fala, acompanhem as redes sociais. Então, tem um meio de campo que a gente precisa compreender”.

O novo modelo de comunicação planejado pelo petista deve seguir os passos do que vem acontecendo em Brasília, com o presidente Lula (PT), sob a coordenação dopublicitário baiano Sidônio Palmeira. O gestor estadual vai mais adiante e diz que as prefeituras também precisam atualizar a forma de se comunicar com a população.

“Da mesma forma que o Lula está puxando lá, eu como governador estou querendo puxar aqui. Mas, é importante que as prefeituras também compreendam isso. Não é para mim, para o governador, é para que a política pública possa ter um alinhamento e adentre na casa das pessoas para que elas possam entender qual o papel do Estado e do município”, sugeriu.