Jerônimo indica trocas na Seagri e Secom ainda nesta semana

Jerônimo deve dar prossegimento as mudanças em sua gestão nos prócimos dias - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) indicou que vai fazer novas mudanças na administração estadual nos próximos dias. Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 31, o petista falou sobre a saída de Tum do comando da Secretaria de Agricultura (Seagri) e o novo titular da Secretaria de Comunicação (Secom).

Sobre a Seagri, o chefe do Executivo estadual afirmou que uma última conversa com o Avante vai acontecer nesta semana para definir o substituto de Tum e novos espaços que o partido deve ocupar no governo.

“A gente quer ouvir qual é a demanda, qual é o interesse do Avante, para a gente tomar as decisões. Entre amanhã e quinta-feira a gente senta para poder tratar desse assunto, que na verdade não é só a Seagri, é discutir a participação do Avante no governo. A gente não fez isso depois das eleições ainda”, disse o governador antes de sua participação na Associação Comercial da Bahia (ACB), no Comércio, onde acontece o Encontro Nacional Integração do Associativismo.

Em relação a Secom, Jerônimo havia prometido que o novo secretário seria anunciado ainda na semana passada, o que não aconteceu. A pasta está sob o comando interino de Luciano Suedde desde a saída de André Curvello, em dezembro de 2024.

“Sobre a Secom, eu me comprometi que na semana passada teria resolvido isso. Teve um imprevisto. Peço a paciência de vocês para já já a gente poder anunciar o que faremos com a Secom”, afirmou Jerônimo.