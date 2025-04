Salvador 476 anos : saiba quem foi o primeiro prefeito da capital

Prefeitura de Salvador - Foto: Divulgação/Prefeitura de Salvador

A primeira capital do Brasil completa 476 anos de história neste sábado (29). Desde a Proclamação da República, Salvador já teve 70 representantes políticos em diferentes períodos, que tomaram decisões importantes para a cidade se tornar o que é hoje.

Além do atual chefe do Executivo municipal, Bruno Reis (União Brasil), Salvador contou com diversos prefeitos de destaque ao longo da história. O Portal A TARDE conversou com o historiador e professor Rafael Dantas, que detalhou a trajetória do primeiro gestor da capital baiana e de outros ex-administradores que mais se destacaram desde os anos 1940 até os dias atuais. Confira:

José Luís de Almeida Couto (1893 - 1895)

Almeida Couto foi o primeiro prefeito de Salvador, que assumiu quando o Brasil adotou o sistema de governo republicano. Ele ficou marcado por organizar as medidas administrativas da cidade e questões previdenciárias.

Durval Neves da Rocha (1938 a 1942)

Neves da Rocha que teve um papel importante no planejamento na cidade de Salvador.

José Wanderley Pinho (1947-1951)

Historiador de formação, Wanderley Pinho, foi um personagem extremamente relevante. Dava destaque para o resgate de aspectos culturais e históricos da cidade. Planejou várias obras públicas, sendo a mais relevante o Hotel da Bahia, construído em conjunto com o governador Otávio Mangabeira e iniciativa privada.

Antônio Carlos Magalhães (1967-1971)

Realizou uma série de obras de intervenções públicas inéditas na cidade em um curto período de tempo.

Heitor Dias (1959-1962)

Na prefeitura, Heitor construiu estruturas importantes como o Túnel Americo Simas, que hoje leva o seu nome. Além disso, ficou conhecido por ter saneado e asfaltado bairros populares.

Edvaldo Brito (1978 e 1979)

Nomeado pelo regime militar, Edvaldo foi o primeiro e único prefeito negro de Salvador. Apesar do curto período na gestão, ficou bastante marcado na administração pública.

Outros nomes como Mário Kertész (1979-1981 e 1986-1989), que foi o primeiro prefeito eleito por voto direto após a ditadura militar, Lídice da Mata (1993-1996), primeira mulher a governar Salvador e ACM Neto (2013-2020), que seguiu com os trabalhos do avó ACM, também foram nomes que marcaram as gestões da capital baiana.