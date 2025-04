Rui reafirma pré-candidatura ao Senado, mas aguarda aval de Lula

- Foto: Thuane Maria | GOVBA

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, reafirmou neste sábado, 29, data em que se comemora o aniversário de Salvador, o seu desejo de disputar uma cadeira no Senado Federal nas eleições de 2026. Antes de bater o martelo sobre o assunto, o ex-governador da Bahia diz que deve sentar à mesa com o presidente Lula (PT) para decidir sobre a candidatura.

"O meu nome foi colocado. Eu já falei com o presidente Lula, ficamos de conversar no início do ano que vem novamente, dado ao cargo e a função que tenho hoje", disse o petista, durante coletiva de imprensa, após entrega de encosta, no bairro do Alto do Cabrito.

O ministro, contudo, não detalhou quando conversará com o chefe do Executivo federal e se há possibilidade de recuar da sua pretensão, caso seja solicitado pelo petista. "O meu nome foi colocado, sim, para uma vaga no Senado", concluiu.

Se confirmado o desejo de Rui, o senador Angelo Coronel (PSD) deve ficar de fora da chapa majoritária, que tem como cabeça, o governador Jerônimo Rodrigues (PT). A expectativa é seja colocada nas ruas uma chapa puro-sangue.