"A UPB é referência para todo o Brasil", diz Rui Costa

Rui Costa prestigiou evento de posse de Wilson Cardoso na presidência da UPB - Foto: Eduardo Dias / Ag. A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, representou o governo Lula na posse do prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), como novo presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) nesta sexta-feira, 28. Em coletiva de imprensa, o ex-governador baiano falou sobre a importância da instituição para o estado.

“A Bahia, graças a Deus, vem, ano após ano, se tornando referência para o país de união dos prefeitos através dos consórcios, cuidando das policlínicas regionais, cuidando do consórcio de infraestrutura, unindo os prefeitos para fazerem mais pela população. São muitos municípios pequenos que sozinhos não teriam estrutura para cuidar e fazer e o consórcio possibilita isso”, disse Rui.

O ministro também avaliou os dois anos de Quinho Tigre (PSD) à frente da UPB e se mostrou otimista com a chegada de Wilson para assumir o posto pelo próximo biênio.

“Quero parabenizar Quinho, que deixa hoje a gestão hoje. Ele passa o bastão, fez um excelente mandato. Além de ser um excelente prefeito, se mostrou um líder à frente da UPB e hoje assume o prefeito de Andaraí, um excepcional prefeito, que é conhecido como prefeito que gosta de cuidar da sua cidade, cuidar da educação, conhecido pelas escolas de tempo integral. E com o mesmo amor, com o mesmo carinho, eu tenho certeza que nesse momento da vida dele, ele vai dar tudo de si para ajudar os outros prefeitos também a governarem”, projetou Rui.

“Quero aqui desejar toda a sorte do mundo, em nome do presidente Lula, a Wilson, a toda a diretoria da UPB e toda a federação dos consórcios aqui da Bahia, desejando boa sorte e dizer que pode contar com o governo federal”, pontuou.