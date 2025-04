Jerônimo exalta transições na FECBAHIA e UPB: “Sede do municipalismo"

Evento de posse da UPB e da FECBAHIA - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

Presente na cerimônia de posse para o Biênio 2025-2026 da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da União dos Municípios da Bahia (UPB) e da Federação dos Consórcios Públicos do Estado da Bahia (FECBAHIA), nesta sexta-feira, 28, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) ressaltou o processo pacifico da transição para as novas gestões e classificou o estado como "sede do municipalismo brasileiro".

“É o respeito que nós temos à política. Olha o que tá acontecendo aqui hoje. Thiancle passando o bastão para Sivaldo, da Federação dos Consórcios, de forma harmônica e responsável. Vai continuar apoiando o movimento político da Federação, pela experiência com Wilson. Tanto a FEC quanto a UPB têm dado ao Brasil uma experiência e uma fotografia muito bonita de municipalismo. Eu confio muito”, declarou o gestor.

Para Jerônimo, a transição do biênio 2025-2027 está ocorrendo de forma histórica e ressaltou o protagonismo do Estado em dar independência aos municípios.

“Hoje a Bahia é a sede do municipalismo brasileiro. Essa transição aqui é histórica, ela é importante. É cada vez mais a gente amadurecendo, a maturidade, a responsabilidade. Então, parabéns aos que estão saindo, deixando uma marca muito forte”, declarou.

Em evento nesta sexta, o atual presidente da UPB, Quinho Tigre, transmitira o cargo ao gestor de Andaraí, Wilson Paes Cardoso. Além disso, o prefeito de Capim Grosso, Sivaldo Rios, assume a presidência da FECBAHIA, que substituirá o atual presidente da federação, Thiancle Araújo.