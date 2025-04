Quinho faz balanço de gestão na UPB: “Tivemos vitórias importantes"

Quinho deixa a presidência da UPB após gestão de dois anos - Foto: Eduardo Dias / Ag. A TARDE

O agora ex-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), o ex-prefeito de Belo Campo, Quinho Tigre (PSD), fez um balanço dos feitos de sua gestão no biênio no qual esteve à frente da instituição municipalista. Ele faz a transmissão do cargo nesta sexta-feira, 28, a Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí.

“Estou muito feliz, realmente é um momento ímpar do municipalismo brasileiro haja vista a importância da UPB para o Brasil. Nós tivemos vitórias importantes, seja na redução da líquida de INSS Patronal, que foi a maior vitória municipalista do Brasil, bem como a recomposição do ICMS dos combustíveis, a recomposição do FPM, que foi um valor de quase R$19 bilhões que foram rateados aos municípios. Tudo isso nasceu aqui na Bahia”, lembrou Quinho em conversa com o Portal A TARDE.

“Então estou muito feliz passando o bastão agora com os 417 municípios filiados e a UPB reconhecida em todo o estado da Bahia. Então,é motivo de alegria, de felicidade”, reforçou o ex-gestor.