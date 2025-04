Wilson Cardoso assume UPB anunciando novidades: "Sonhos que eu sonhei"

o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), toma posse da UPB nesta sexta-feira, 28 - Foto: Eduardo Dias / Ag. A TARDE

No dia de sua posse como presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), nesta sexta-feira, 28, o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), fez importantes anúncios voltados para os municípios baianos e classificou a missão à frente da instituição como "grandiosa".



“Fizemos a reforma estatutária que vocês vão ver hoje. Será o estatuto mais moderno do Brasil e vamos fazer as ampliações necessárias para a UPB, para poder acolher melhor os nossos prefeitos. Vamos triplicar a sala de projetos, essencial para que os pequenos municípios não percam emendas parlamentares e que os projetos cheguem com mais celeridade na Caixa Econômica, na Conder, e outros órgãos”, disse o gestor em conversa com o Portal A TARDE.

Ao Portal, Wilson lembrou que sua chegada ao posto aconteceu por aclamação dos prefeitos dos 417 municípios do estado e classificou como “grandiosa” a missão de comandar a UPB.

“São sonhos que eu sonhei esses anos todos e que realizaremos. Mostraremos a nossa união com o governo federal, com o governo estadual, com todos os deputados e deputadas que são municipalistas, que foram eleitos com o voto do município, e eu tenho certeza que essa união vai fazer com que os nossos municípios avancem”, projetou.