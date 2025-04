Thiancle Araújo deixa presidência da FECBAHIA: “Ciclo muito bom"

Thiancle Araújo - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

Deixando o cargo nesta sexta-feira, 28, o presidente da Federação dos consórcios públicos da Bahia (FECBAHIA), Thiancle Araújo, fez um parâmetro sobre o seu mandato que iniciou em 2023 e ressaltou a gratidão pelos anos que esteve à frente da associação.

“Um ciclo muito bom, eu sou muito grato a todos. Os momentos vividos, o que foi construído, os avanços da FEC. Fico muito feliz”, celebrou, durante evento de posse do novo presidente da FEC e do União dos Municípios da Bahia, no Auditório da UPB, em Salvador.

Thiancle disse estar muito satisfeito com seu sucessor. “Agora é passar o bastão a um prefeito super competente, Sivaldo, do município de Capim Grosso, que tem feito um trabalho maravilhoso em sua cidade, no consórcio também. Tenho certeza que contribuirá para que a federação continue avançando.”

Thiancle deixa o cargo nesta sexta e quem assume o seu lugar é o prefeito Sivaldo Rios, para o biênio 2025-2027.