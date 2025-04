Salvador amplia oferta com mais dois voos internacionais para atender ao turismo

As iniciativas foram apresentadas nesta quinta-feira, 27, durante evento realizado no Hotel Wish, no Campo Grande - Foto: Divulgação

Capacitações para guias e feirantes, novos investimentos em infraestrutura turística, lançamento de guia temático e o anúncio de dois novos voos internacionais marcaram as ações promovidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), em comemoração aos 476 anos de Salvador.Agora, a capital baiana passa a contar com mais voos para Buenos Aires-ARG e Madri-ESP.



As iniciativas foram apresentadas nesta quinta-feira, 27, durante evento realizado no Hotel Wish, no Campo Grande, e integram as estratégias estaduais para impulsionar o setor na capital baiana, que faz parte da zona turística Baía de Todos-os-Santos.

Foram anunciados cursos de capacitação voltados ao afroturismo para guias de turismo que atuam em Salvador, além de treinamentos sobre atendimento qualificado para feirantes de equipamentos gastronômicos e culturais como o Mercado do Rio Vermelho, a Feira de São Joaquim e o Centro de Abastecimento de Paripe. Os conteúdos abordam temas como qualidade no atendimento, higienização de alimentos e bebidas e empreendedorismo.

Durante o evento, também foi lançada a segunda fase do projeto de sinalização turística da capital, com investimento de R$ 2 milhões. A proposta é garantir mais acessibilidade e segurança em áreas de grande atratividade para visitantes.

Outro destaque foi o lançamento do Guia dos Museus de Salvador, que valoriza os espaços de história e memória da cidade e reforça a promoção do destino. O material estará disponível nos postos do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), localizados no aeroporto, na rodoviária e no Pelourinho, além de ser distribuído em eventos turísticos regionais, nacionais e internacionais.

Mais voos internacionais para Salvador

As ações incluíram, ainda, a ampliação da malha aérea internacional com destino a Salvador, resultado de parcerias com empresas aéreas e a concessionária Vinci Airports. Foi confirmado o início da operação da Sky Airline, com voos entre Buenos Aires e Salvador duas vezes por semana.

A capital baiana ainda passou a contar com a quarta frequência semanal do voo entre Madri e Salvador, operado pela Air Europa — marca inédita em 20 anos de operação da companhia no estado.

“Temos um trabalho contínuo para o incremento do turismo que movimenta a economia de Salvador. Nossas ações visam qualificar serviços para visitantes nacionais e estrangeiros, que chegam, cada vez mais, em um número maior, por conta do trabalho desenvolvido pelo governo baiano, na promoção do destino, em obras estruturantes e captação de voos. Um destino turístico para ser bom precisa, primeiro, ser bom para quem vive nele. Por isso, temos ações transversais do Estado, nas áreas de segurança, saúde, transporte, meio ambiente e inclusão social, para a melhoria da qualidade de vida da população e crescimento do turismo soteropolitano”, declarou o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar.