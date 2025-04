Ganhadeiras de Itapuã terão nova sede em revitalização do Abaeté

Ganhadeiras de Itapuã - Foto: Fernando Amorim/ AG. A TARDE

As Lavadeiras de Itapuã, conhecidas como Ganhadeiras, terão uma nova sede no Parque Metropolitano Lagoa e Dunas do Abaeté, em Salvador. Conforme detalhou a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) ao Portal A TARDE, ao todo o investimento será de R$ 2,5 milhões.

| Foto: Reprodução

Ainda de acordo com a Conder, o projeto inclui a construção de varanda externa, sala de segurança, sala de oficinas, bilheteria, ponto para loja, sala de oficinas, palco, salão para plateia, camarim, estúdio de gravação, depósito de materiais de limpeza, sala de administração e sanitários. O espaço terá 441,80 m² de área, com prazo de execução de 11 meses a contar do início da obra.

| Foto: Reprodução

A nova sede integra o programa do Governo do Estado de requalificação de todo o Parque do Abaeté, com um investimento de mais de R$ 5 milhões.

As Ganhadeiras de Itapuã | Foto: Ricardo Prado / Divulgação

O governo do Estado, através da Conder, divulgou, nesta semana no Diário Oficial do Estado (DOE), que a licitação do edital para contratação da empresa, que será responsável pela elaboração do projeto e a execução das obras da estrutura, abrirá no dia 4 de junho deste ano.

Ganhadeiras

Ganhadeiras de Itapoã na Lagoa do Abaeté | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

As Ganhadeiras de Itapuã é um grupo formado por senhoras, crianças e músicos locais, e nasceu da vontade coletiva de resgatar, valorizar e fortalecer a riqueza da identidade cultural do bairro de Itapuã, com base na lembrança das tradições e festejos que marcaram a história desta antiga vila de pescadores.