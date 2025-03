Rui Costa diz que enviará PEC da Segurança para Lula até sexta

Ministro da Casa Civil, Rui Costa - Foto: Ailton Fernandes | Casa Civil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que deve enviar a PEC da Segurança, elaborada pelo Ministério da Justiça, para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva até a próxima sexta-feira, 15.

“Eu quero despachar com o presidente até quinta, no máximo até sexta-feira”, afirmou em entrevista ao colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, durante a festa de aniversário do ex-ministro Zé Dirceu, na terça-feira, 11.

A PEC está parada na Casa Civil há cerca de dois meses por falta de acordo dentro do próprio governo. Integrantes do Ministério da Justiça acusaram Rui Costa de supostamente “travar” a proposta.

No entanto, o ministro tem dito que o governo precisa ser cauteloso em relação ao tema para que a iniciativa tenha “o menor nível de ruído possível” e, assim, consiga tramitar de forma célere no Congresso.

“Desde que ela foi apresentada, nós fizemos um roteiro, pactuado em reuniões de ministros com o presidente, que primeiro nós iríamos apresentar ao Congresso, apresentar os governadores e aguardar um tempo para os governados oferecerem sugestões. Essas sugestões chegaram. Fizemos nesse período do levantamento dos projetos que estão tramitando, não só de mudança da Constituição, mas mudança da lei em relação à questão da segurança pública”, disse o ministro em entrevista em fevereiro.