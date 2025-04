Jerônimo inicia processo para instalação do IFBA em Cajazeiras

A ação visa promover a expansão e melhoria da educação técnica e profissional na região. - Foto: Emerson Santos / SEC

O governador Jerônimo Rodrigues autorizou a Secretaria de Educação (SEC) a adotar as providências necessárias para a desapropriação e posterior cessão de uso de uma área de 30.000 m², com o objetivo de viabilizar a implantação do novo campus do Instituto Federal da Bahia (IFBA), no bairro de Cajazeiras A ação foi anunciada durante inauguração da nova Avenida de Ligação entre a 29 de Março e Cajazeiras, no domingo, 30, e fez parte das comemorações pelo aniversário de Salvador.

A medida está inserida no âmbito do Novo PAC, com o valor destinado para a execução do projeto de mais de R$ 50 milhões. A ação visa promover a expansão e melhoria da educação técnica e profissional na região, ampliando o acesso à formação de qualidade para a comunidade local.

“Aniversário de Salvador, eu tenho que destacar aqui que estamos entregando essa via, ligando à Avenida 29 de Março, que é uma via importante. Mas, hoje também temos uma agenda muito especial, que é uma parceria entre o Governo Federal e do Estado, os parlamentares e o IFBA. Aqui, teremos um novo campus do IFBA, que vai oferecer tanto educação profissional quanto educação superior. Então, estamos unindo uma via importante à expansão da educação superior em Salvador”, completou o governador.

Área do novo campus do IFBA em Cajazeiras será de 30.000 m². | Foto: Emerson Santos / SEC

"Estamos anunciando a doação de um terreno para o Instituto Federal da Bahia, que oferece Educação Profissional e Educação Superior. Com o novo IFBA, os moradores de Cajazeiras não terão mais que se deslocar para o centro da cidade e outros bairros para estudar. Eles vão ter o ensino superior aqui em Cajazeiras e essa entrega, sem dúvida nenhuma, vai transformar a vida da população. É mais um presente entregue nos 476 anos de Salvador", afirmou a secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito. O anúncio contou ainda com a presença da reitora do IFBA, Luzia Matos Mota.